42-річна російська ведуча Анфіса Чехова здивувала розкішним фото, на якому чудово все: від пейзажу, до вигинів її тіла

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у вбранні в обтяжку.

Так, красуня позувала на краю скелі в червоному комбінезоні, який найкращим чином підкреслив її чудову фігуру. Анфіса повернулася до камери спиною, розставивши ноги і розташувавши руки на колінах долонями вгору.

У підпису до цього сверхчуттєвого кадру Чехова заявила, що зважилася відвідати один з семінарів з жіночого розвитку.

"Бути Жінкою, ой як просто! Особливо доки ти мучишся невпевненістю, заперечуєш свої потреби і бажання, залежиш від чоловіка, не приймаєш своє тіло, тривожишся за дітей і про завтрашній день, стресуєш і не знаходишся в гармонії із Всесвітом і з самою собою! Зараз важкі часи, та Жінки як ніхто потребують підтримки одна одної! ... Я буду проходити цей Курс! Я точно знаю що ці знання унікальні! І вирішила повідомити вам, мої дорогі шанувальниці!", - поділилася Анфіса.

Користувачі кинулися обговорювати пост:

"Здається, що на фотографії не ви 😊"

"Дуже глибоко навіть не знаю чи зможу зрозуміти 😂А ось фотографія дуже сподобалася"

"з довгим волоссям краще💝"

"О боже , як це красиво 🤗"

"Головне, не застудити на камені жіночі справи))"

"Анфіса ракета"

Раніше ми повідомляли, Чехова шокувала атмосферним чорно-білим знімком. Зірка схопилася за голову, стиснувши губи. Тонка смужка тіла крізь розстібнуту сорочку, гострий погляд і чіткі лінії - змушують дивитися на це фото вічно.

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