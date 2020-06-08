Турецька модель Гюль Бахарі порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в облягаючому одязі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в облягаючому одязі, елегантно присівши. Як можна помітити, наряд прикрашен принтом у вигляді дракона, а на обличчі у Бахарі красується чорна маска. Сам знімок зірка ніяк не підписала, проте її прихильники були в захваті.

«Який цікавий дракон», «яка зухвалість – так красуватися на парковці», «божественна», «красоточка! Супер», «мені подобається твоя сукня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардашьян, показала соковите в грандіозному декольте.

На кадрах Гюль позує в білому платті, у якого на зоні декольте є гудзики. Форми у красуні настільки великі, що кілька довелося розстебнути. Дівчина вирішила в цей раз показати себе без білизни, а образ доповнила прикрасою на шиї. Фотографія вийшла соковитою і спокусливою.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів.

"Краса", "Ти богиня", "Виглядаєш такою спокусливою сестричкою", "Ти так досконала", "Просто коштовність".

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