Українські чиновники мають намір вже з наступного місяця підвищити виплати для пенсіонерів

Про це повідомляють «Українські новини».

Так, підвищення виплат торкнеться тих, кого обійшла стороною травнева індексація. Згідно з планами Пенсійного фонду, до підвищеної пенсії в розмірі 1712 гривень додадуть ще 57 гривень. Таким чином, мінімальна пенсія в Україні з 1 липня збільшиться до 1769 гривень.

Трохи менше отримуватимуть українці, які не змогли набрати необхідний робочий стаж. Розмір соціальної пенсії встановлено на рівні 1712 гривень.

Уточнюється, що всього мінімальну пенсію в Україні отримує близько 80 тисяч пенсіонерів.

Наступний етап підвищення планується вже в грудні. Він торкнеться тих, кому підвищили виплати з 1 липня.

Разом з тим чиновники хочуть підвищити виплати тим українцям, чий робочий стаж перевищує максимальний (35 років). Зокрема, за кожен додатковий рік роботи, пенсіонер буде отримувати надбавку в розмірі 1% від мінімальної пенсії. На даний момент це 17,12 грн, а з 1 липня буде 17,69 гривень.

Як повідомлялося раніше, нова пенсійна система може запрацювати вже до 2021 року. Українці зможуть отримувати відразу три пенсії.

В уряді заявили, що в найближчим часом в Україні планують провести пенсійну реформу, яка на відміну від попередніх спроб змінити ситуацію, що приводили лише до копійчаним підвищень, може кардинально змінити систему в цілому.

Нагадаємо, правила виплати пенсій радикально змінять: що вирішили в МВФ, українцям видали подробиці.

А ще Politeka писала, що українцям знову перерахують пенсії, хто отримає більше грошей: «По 500 гривень щомісяця»

Також Politeka повідомляла, що українці можуть залишитися без виплат, жалюгідний заяву Пенсійного фонду: грошей недорахувалися.