Знаменита украинская певица Вера Брежнева поделилась трогательным фото мамы, удивив поклонников милым обращением

Как известно, певица восхищается своей мамой и очень часто показывает свое отношение к ней на публике. Поэтому на каждый праздник и семейное мероприятие трогательно обращается к ней в Инстаграм и поздравляет, написав множество теплых слов. Этот раз не стал исключением. Вера решила написать маме обращение, поздравив с днем рождения весьма особенными словами, пишет Рoliteka.net.

Поделившись в Инстаграм летним фото мамы, позирующей на скале в купальнике с интересным принтом, Вера написала много хорошего:

«Моя Богиня! Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мой самый лучший пример, мой друг! Моя МАМА! Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждый день, но сегодня особенно!!! Потому что сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ !!! И в связи с ситуацией, где мама празднует свой праздник ( впервые за много лет без нас) желаю ей САМОГО ГЛАВНОГО - ЗДОРОВЬЯ!!!♥️ буду благодарна и вашим лучикам добра) маме сейчас это нужно!) Фото - мое любимое за прошедший год ! Хочу так же выглядеть в свои 68!».

При этом поклонники отметили, что Вера очень похожа на свою маму и ее можно даже считать копией женщины, выглядящей весьма прекрасно и стильно. Другие же пользователи сети подчеркнули: сначала они подумали, что на кадре позировала сама Вера.

Также Вера показала, как позировала на новом кадре в модном купальнике нежного бежевого оттенка с аккуратным вырезом на спине и восхитила заметно постройневшей фигурой и аппетитными формами. Повернувшись к объективу спиной, звезда подчеркнула ягодицы идеалньым образом.

Однако, поскольку кадры были представленны в разделе Стори, поклонники не смогли прокомментировать в Инстаграм звезды новые снимки.

Также Вера рассказала, что она не могла ранее побывать дома хотя бы неделю спокойно, а теперь у нее есть время для семьи и себя самой.

"Мы все люди свободолюбивые, нам нужна была свобода действий. И даже если мы не работаем и не учимся – всё равно хотели бы вести полноценную социальную жизнь. Но я всё равно рада побыть дома, можно передохнуть".

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