Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, покрасувалася значними перевагами в міні-купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Квітко розляглася на яхті під час відпочинку, зігнувшись до неможливості і виставивши напоказ значні принади. Самі кадри вона ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам прийти у захват.

«Вогняна левиця», «неможливі вигини», «ну нереальна! Як можна бути такою гарною», «розкішне тіло, неможливо відірватися», - пишуть вони.

До етго ми писали, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала в пікантній позі, як веселиться на пляжі.

цього разу молода красуня показала річний кадр в жаркому бікіні стильного відтінку. Дівчина зовсім не посоромилася настільки сміливих вирізів, адже її пишні форми ледь умістилися в тонкий ліфчик.

Так, дівчина приміряла модне бікіні болотного відтінку підкорила фанатів. Сівши на золотистий пісок, Анастасія позувала з щасливою посмішкою на обличчі і яскравим макіяжем. При цьому світлі локони знаменитості все ще вологі після пляжної прогулянки.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.