Модель Демі Роуз з'явилася на спекотному кадрі в неймовірному вечірньому образі

Дівчина є активним користувачем мережі, тому фактично кожний день ділиться жаркими кадрами, захоплює модними образами і виблискує на пляжі в міні-бікіні. Цього разу ж Демі вдалося здивувати вечірнім вбранням - напівпрозорою білою сукнею з розсипом дрібних блискіток, повідомляє Politeka.net.

Так, дівчина позувала до об'єктиву боком, щоб продемонструвати у всій красі свої пишні форми в сміливому вбранні, під якому видно, що дівчина приміряла стильний образ без білизни.

Свої темні локони дівчина розпустила, а загорелкую шкіру не стала покривати помітним шаром косметики, воліючи природну красу. Однак, Демі все ж зробила акцент на виразні темні очі, що відразу ж помітили шанувальники, зазначивши: дівчині дуже йде, хоч вона і "втратила сором".

Також Демі блиснула ідеальним тілом з досить пишними формами і захопила засмаглою шкірою, яка буквально блищала від крему. Волосся ж Роуз воліла залишити розпущеним, чим захоплювалися шанувальники. Сама модель спеціально позувала до об'єктиву боком, щоб показати пікантний вигляд на п'яту точку. Цей жест став свого роду 2видитной карткою" Демі.

«Гаряча дівчинка🔥», «💋💋поцелованная сонцем💋💋», Мені так подобається твоє тіло, просто поражаешь🙏🔥💖🌞», «Eres hermosa muñeqita preciosa», «Демі просто шикарна», «Можна вже продовження?», «Ох, стільки пристрасті», «Vente conmigo y no te faltarán los besos negros», «Боже, це так солодко».

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".