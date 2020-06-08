Вона була до такого не готова

Президент Володимир Зеленський поскаржився, що першу леді образили

Про це він заявив 8 червня під час робочого візиту до Хмельницький, передає УП.

За словами Зеленського, його дружина часто стає жертвою безпідставної критики. Зокрема він згадав ситуацію з лікарем, який повів себе, на його думку, неправильно.

"У нас була така історія, про яку ми не хотіли говорити. Вона (Олена Зеленська - ред ..) писала листи підтримки всім лікарям, які захворіли. І навіть всім тим, хто не лікували хворих вірусом, а просто в житті захворіли на нього. Писала листи, але не хотіла на цьому піаритися ", - розповів Зеленський.

Він додав, що один з лікарів різко відреагував на акт доброї волі першої леді.

"Антипіар їй зробив чоловік, відповівши: що це за листи? Де мої 300 відсотків (надбавки - ред ..)? На жаль, цей лікар не міг отримати ці 300 відсотків, але він не рятував людей від вірусу. А цю надбавку можуть отримувати тільки лікарі, які боролися з вірусом, які ризикували своїм життям ", - пояснив Зеленський.

Він додав, що вважає вчинок лікаря неетичним і образливим, тому що надбавки і зарплата не залежать від першої леді.

Після цієї ситуації Зеленський заявив, що у першої леді повинні бути обов'язки, прописані в законі. І він має намір створити такий закон.

Нагадаємо, 26 травня лікар ортопед-травматолог Нововолинської центральної міської лікарні у Волинській області Віталій Денисюк розкритикував лист з подякою від дружини президента України Олени Зеленської.

Подяку він отримав після того, як перехворів китайським вірусом, але матеріальної допомоги не отримав.

«Працюєш, об'єктивно, голими руками. Ти - лікар, який практично живе на роботі. І ти захворів. Самоізоляція. Одужання. Далі на роботу. В адміністрації лікарні тебе переконують, що ти не захворів на роботі - абсурд. Сьогодні вручили "подяку" від Олени Зеленської - зрадів і пішов далі жити на 4,5 тисячі гривень», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Також він опублікував фото листи.

Зазначимо, раніше по всій Україні прокотилася хвиля протестів медиків, які незважаючи на всі обіцянки не отримали надбавку до зарплати в розмірі 300%.

Пізніше в Офісі президента пояснили, що затримка пов'язана з юридичною колізією законодавства.

8 червня в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що виплатили всі надбавки за квітень лікарів, які борються з китайським вірусом.

Нагадаємо, Зеленський прийняв радикальне рішення, що зміниться до 1 вересня.

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