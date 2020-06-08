Она была к такому не готова

Президент Владимир Зеленский пожаловался, что первую леди обидели

Об этом он заявил 8 июня во время рабочего визита в Хмельницкий, передает УП.

По словам Зеленского, его супруга часто стает жертвой безосновательной критики. В частности он вспомнил ситуацию с врачом, который повел себя, по его мнению, неправильно.

"У нас была так история, о которой мы не хотели говорить. Она (Елена Зеленская - ред ..) писала письма поддержки всем врачам, которые заболели. И даже всем тем, кто не лечили больных вирусом, а просто в жизни заболели на него. Писала письма, но не хотела на этом пиариться ", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что один из врачей резко отреагировал на акт доброй воли первой леди.

"Антипиар ей сделал человек, ответив: что это за письма? Где мои 300 процентов (надбавки - ред ..)? К сожалению, этот врач не мог получить эти 300 процентов, он не спасал людей от вируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с вирусом, которые рисковали своей жизнью ", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что считает поступок врача неэтичным и оскорбительным, потому что надбавки и зарплата не зависят от первой леди.

После этой ситуации Зеленский заявил, что у первой леди должны быть обязанности, прописанные в законе. И он намерен создать такой закон.

Напомним, 26 мая врач ортопед-травматолог Нововолынской центральной городской больницы в Волынской области Виталий Денисюк раскритиковал письмо с благодарностью от супруги президента Украины Елены Зеленской.

Благодарность он получил после того, как переболел китайским вирусом, но материальной помощи не получил.

«Работаешь, объективно, голыми руками. Ты - врач, который практически живет на работе. И ты заболел. Самоизоляция. Выздоровление. Далее на работу. В администрации больницы тебя убеждают, что ты заболел не на работе - абсурд. Сегодня вручили "благодарность" от Елены Зеленской - порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи гривен», - написал он на своей странице в Facebook.

Также он опубликовал фото письма.

Отметим, ранее по всей Украине прокатилась волна протестов медиков, которые несмотря на все обещания не получили надбавку к зарплате в размере 300%.

Позже в Офисе президента объяснили, что задержка связана с юридической коллизией законодательства.

8 июня в Министерстве здравоохранения заявили, что выплатили все надбавки за апрель врачам, борющимся с китайским вирусом.

Напомним, Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября.

Как сообщала Politeka, украинцы бегут из страны, Зеленский в гневе заговорил о потраченных деньгах.

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