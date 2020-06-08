Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала пляжний образ

На фото красуня позувала в кольоровому купальнику, лежачи на пляжі у воді. Кухар дивилася в камеру і посміхалася, а волосся вирішила залишити зібраними в хвіст, а образ доповнила вінком на шиї з квітів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією Катерини, але так і хочеться сказати: "Русалка".

Раніше ми повідомляли, що 38-річна українська прима-балерина Катерина Кухар порадувала шанувальників сценічним образом.

Красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує у костюмі чорного лебедя. Її голову вінчає чорний обруч, прикрашений стразами і намистинами під перли, а ліф балетної пачки декорований чорними перами.

Повідомлялося, що Катерина Кухар здивувала словами про те, що у неї раніше були проблеми зі здоров'ям.

«Коли я тільки прийшла в хореографічне училище, виявилося, що мої дитячі зв'язки дуже м'які та ніжні. Багато викладачі називали мене «Бембі», кажучи про те, що мої ноги, немов «ніжки оленяти». Так як зв'язки були слабкі, у мене часто була проблема з підвертанням ноги, якщо конкретно — суглоба, який кріпить стопу та гомілку», - йдеться в повідомленні.

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