Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала незвичайний сміливий образ
На фото Омович позувала в чоботях на високих підборах, а також в білому топі і джинсових шортах. Красуня доповнила образ стильними окулярами і шкіряними рукавичками на руках. Олена присіла біля білого "Мерседеса" без даху і спокусливо вигнулась, щоб фото вийшло максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли нічого написати в коментарях або поставити лайки, але так і хочеться додати: "Райський вид".
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Раніше ми повідомляли, що модель Олена Омович показала пишні форми у великому декольте.
На цей раз модель з'явилася в білому топі, зі спущеними бретелями. З великого вирізу ледь не вистрибнула оголені груди, проте красуню це аніскільки не бентежило, навпаки - вона навіть злегка нахилилася в камеру, щоб додати ще більшої пікантності знімку.
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