Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала незвичайний сміливий образ

На фото Омович позувала в чоботях на високих підборах, а також в білому топі і джинсових шортах. Красуня доповнила образ стильними окулярами і шкіряними рукавичками на руках. Олена присіла біля білого "Мерседеса" без даху і спокусливо вигнулась, щоб фото вийшло максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли нічого написати в коментарях або поставити лайки, але так і хочеться додати: "Райський вид".

Повідомлялося, що Відома модель Олена Омович показала незвичайний вуличний образ.

На фото Омович позує в чорних лосинах і топі з великим декольте. Образ Олена доповнила босоніжками на великому підборах. Волосся модель вирішила залишити розпущеним, а позувала біля турнікетів, через які проходять на стадіон НСК "Олімпійський", що в Києві.

Раніше ми повідомляли, що модель Олена Омович показала пишні форми у великому декольте. На цей раз модель з'явилася в білому топі, зі спущеними бретелями. З великого вирізу ледь не вистрибнула оголені груди, проте красуню це аніскільки не бентежило, навпаки - вона навіть злегка нахилилася в камеру, щоб додати ще більшої пікантності знімку.

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