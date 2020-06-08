Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася незвичайним кадром під час відпочинку на яхті, поки її коханий повернувся до дружини

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram зірка представила кілька кадрів, зроблених під час відпочинку на яхті з маленькою дитиною - малюком Гектором. При цьому Ганна показала, що відпочивала одна, без свого обранця. В цей же час в мережі з'явилися неоднозначні заяви з приводу їх відносин.

Так, з'явилася інформація, що з деяких пара показувала спільні романтичні кадри, викладаючи заздалегідь заготовлені «консерви».

«Ніхто цього ще не знає, це секрет, але насправді ми зараз з Янісом не разом, - зізналася Седокова під час прямого ефіру в Instagram з провідним «Муз-ТБ» Сергієм Терре. - Ну, ми з ним разом не те щоб прямо зовсім. Просто він перебуває в іншій країні, а я в цій країні. І так вийшло, що ніхто з нас не може зараз один до одного приїхати. Як мінімум тому що нас не пустять. Він виїхав. Думав, що їде назад. А виявилося, що не в'їде. Тому ми повністю розлучені», - повідомила раніше Ганна.

У той же час eg.ru повідомляє, що поїхав Яніс не просто в Латвію до себе додому, а прямо до бившей дружині, матері його сина Крістіана, яку він кинув заради Анни.

«Якщо РФ довго не відкриє кордон, а все до того йде, Яніс цілком може возз'єднатися з колишньою сім'єю, - спрогнозувала ще одна пліткарка з того ж форуму Trisha. - Аннушка другу взяла іпотеку, не розрахувавшись з першою. Яніс, ймовірно, мав кошти закрити їй першу іпотеку цілком. Там питання на 30 мільйонів. Яніс на все не дає, коротше. Як тільки йому набридне її ниття і клянченье грошей, він від неї піде».

А ось до цього зірка вирішила розповісти, як навчається фінансової грамотності та розуміє, наскільки нерозумно вона раніше витрачала гроші і емоції.

«Цей карантин багато чому мене навчив. Так що, спасибі йому величезне, все ж. Можу написати конкретно, за що. Найголовніше, що після місяця обжерливості, я нарешті зрозуміла, що не в їжі щастя і навчилася контролювати своє харчування.

Тепер, я їм з інтервалами. Комусь підходить 16/8 у мене виходить 20/4. Я їм тільки з 14 до 18 кг почали йти. Виявилося не так складно. Ти просто живеш з думкою про смачний обід 😂. Якщо цікаво, то напишіть мені тут, в коментах, і я розповім докладніше», - написала Седокова під фото.

Також вона зазначила, що почала контролювати свої витрати і скачала кілька додатків для телефону, які записує щоденні витрати.

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