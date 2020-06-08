Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась необычным кадром во время отдыха на яхте, пока ее возлюбленный вернулся к жене

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм звезда представила несколько кадров, сделанных во время отдыха на яхте с маленьким ребенком - малышом Гектором. При этом Анна показала, что отдыхала одна, без своего избранника. В это же время в сети появились неоднозначные заявления по поводу их отношений.

Так, появилась информация, что с некоторых пара показывала совместные романтичные кадры, выкладывая заранее заготовленные «консервы».

«Никто этого еще не знает, это секрет, но на самом деле мы сейчас с Янисом не вместе, - призналась Седокова во время прямого эфира в Instagram с ведущим «Муз-ТВ» Сергеем Терре. - Ну, мы с ним не вместе не то чтобы прямо совсем. Просто он находится в другой стране, а я в этой стране. И так получилось, что никто из нас не может сейчас друг к другу приехать. Как минимум потому что нас не пустят. Он выехал. Думал, что въедет обратно. А оказалось, что не въедет. Поэтому мы полностью разлучены», - сообщила ранее Анна.

В то же время eg.ru сообщает, что уехал Янис не просто в Латвию к себе домой, а прямо к бившей жене, матери его сына Кристиана, которую он бросил ради Анны.

«Если РФ долго не откроет границу, а все к тому идет, Янис вполне может воссоединиться с прежней семьей, - спрогнозировала еще одна сплетница с того же форума Trisha. - Аннушка вторую ипотеку взяла, не рассчитавшись с первой. Янис, вероятно, имел средства закрыть ей первую ипотеку целиком. Там вопрос миллионов на 30. Янис на все не дает, короче. Как только ему надоест ее нытье и клянченье денег, он от нее уйдет».

А вот до этого звезда решила рассказать, как учится финансовой грамотности и понимает, насколько глупо она раньше тратила деньги и эмоции.

«Этот карантин многому меня научил. Так что, спасибо ему огромное, все же. Могу написать конкретно, за что. Самое главное, что после месяца обжорства, я наконец-то поняла, что не в еде счастье и научилась контролировать своё питание.

Теперь, я ем с интервалами. Кому-то подходит 16/8 у меня выходит 20/4. Я ем только с 14 до 18 и кг начали уходить. Оказалось не так сложно. Ты просто живешь с мыслью о вкусном обеде 😂. Если интересно, то напишите мне тут, в комментах и я расскажу подробнее», - написала Седокова под фото.

Также она отметила, что начала контролировать свои расходы и скачала несколько приложений для телефона, в которые записывает ежедневные траты.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает