Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова показала майстерність акробатики

Даша є професійною гімнасткою і після перемоги в проекті вирішила не тільки підтримати фанатів спеціальним флешмобом, але і провести марафон. Як виявилося, після розставання з Михайлюком, дівчина вирішила зайнятися собою і надихнути інших красунь на розвиток себе і свого здоров'я. Раніше Даша спеціально для цього скинула більше восьми кілограм за пару місяців, передає Politeka.net.

Так, в цей раз дівчина, продовжуючи свою традицію публікації фото з зухвалими шпагатами, показала, як тренується в спортзалі. Даша з'явилася без макіяжу і укладок - зі злегка сплутаним рівними волоссям. Дівчина розтягувалася біля стінки і навіть блиснула шпагатом.

«Шпагат за 30 днів» та особиста зустріч з Дашею Ульянової. Друзі, сталося! 😍 Я, як і обіцяла, запускаю свій авторський марафон по стретчингу (розтяжки), завдяки якому вже через 30 днів, дотримуючи всі мої рекомендації і маючи велике бажання, вам буде підвладний шпагат.

Нагадаю, що я є майстром спорту з гімнастики, активно займаюся з 6 років. Постійно розвиваюся і усовершенствую свої навички в цій нелегкій справі і маю всі необхідні права для запуску цього марафону», - написала дівчина.

Зазначимо, зірка почала приділяти увагу собі і своєму тілу ще більше. Дівчина в цей раз опублікувала в разеделе Сторі Instagram жаркий кадр, на якому позувала в знаменитому і досить дорогому білизна, яким з радістю похвалилася. Примірявши його, дівчина не стала приховувати ідеальних вигинів і посвітила принадами на камеру.

Примітно, що ще недавно Дашу було не впізнати - нещодавно в мережі з'явилися фото Даші до пластики і схуднення, тоді дівчина виглядала зовсім по-іншому, причому тоді її вважали "пампушкою".

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