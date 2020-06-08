Дуже скоро друга хвиля кризи і звільнень накриє Україну

Про це йдеться в матеріалі видання Обозреватель.

Експерти впевнені, що проблеми з пошуком роботи будуть спостерігатися ще як мінімум до кінця 2020 року. І такий розклад можливий при позитивному сценарії.

"В оптимістичному варіанті в кінці року ми зможемо повернутися до докарантинних показників і за кількістю вакансій, і по зарплатах, якщо не буде нової хвилі карантину. До того ж наш ринок праці частково залежить від зарубіжних компаній і від того, як вони будуть виходити з карантину", – спрогнозувала аналітик Юлія Дрожжина.

Більш песимістичний сценарій озвучила експерт Тетяна Пашкіна. Вона припустила, що відновлення після кризи не почнеться навіть на початку 2021 року, і це торкнеться рівня зарплат.

Якщо в січні 2020 року експерти прогнозували зростання середньої зарплати на 20-25%, то зараз вона навпаки впала на 10-15%.

Через епідемію китайського вірусу кількість вакансій по країні скоротилося від 20 до 50%, порівняно з лютим-березнем 2020 року. Мало затребуваними залишаються фахівці у тих сферах, які поки знаходяться закритими через обмежувальні заходи.

"Просідає у нас креативна індустрія: івенти, кінотеатри, театри, розваги. Поки не щастить туристичній сфері: гідам і менеджерам. Навіть після відкриття кордонів навряд чи потік клієнтів у цьому році відновиться. У нас провисає середній клас бізнесу, не всі зможуть нормально вийти з кризи, відповідно, і роботи стає менше, а якщо і буде – вже не з тим окладом", – пояснила Пашкіна негативну тенденцію в Україні.

Але експерти заспокоюють і стверджують, що всередині країни очікується попит на сезонну роботу: касири, барісти, офіціанти, аніматори і інші вакансії на курортах.

Що стосується "невдах", на яких може позначитися друга хвиля кризи, то ними можуть виявитися ті, хто недооцінив ринок в умовах карантину.

"... Це ті ж кінотеатри або ресторани, які відкриваються з обмеженнями. Ми розуміємо, що ресторатори розраховували на один об'єм і відповідний дохід, а по факту він зменшується, і восени може відбутися чергова хвиля закриття. До того ж прогнозується друга хвиля вірусу, що знову може негативно вплинути на ринок", - резюмувала Пашкіна у спілкуванні з журналістами.

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