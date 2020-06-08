Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала, як відпочиває

На фото красуня сиділа в червоному купальнику на лежаку, позуючи перед камерою в профіль. Тетяна доповнила образ рушником, яким обвязалась на п'ятій точці. Котова розсунула ноги на фото, а сама була з розпущеним волоссям і дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо я не можу розслабитися або зосередиться на чомусь і навколо все відволікає, я відкрила для себе нещодавно новий лайфха", - написала співачка.

Фанати встигли поставити майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Привіт Таня! Мені вистачає релаксуючої музики, щоб не забувати про медитацію, адже в цій справі головне це монотонно повторювані дії в думках. Але це є доповненням, а не заміною", "Вав. Вав. Вав. Вав. Які гарні волосся! Намилуватися неможливо, такою красотою!", "Тетяна , ви прекрасні, відмінно виглядаєте", "Живий скарб".

Раніше ми повідомляли, що екс-солістка групи "ВІА Гра" Тетяна Котова показала свою красу з усіх боків.

Для останньої фотосесії Тетяна Котова вбралася в чорний топ з широкими рукавами і величезним вирізом. Вона додала кадрів ще більшої пікантності, приспустивши одяг нижче плечей.

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