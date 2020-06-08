Знаменита украинская певица Вера Брежнева похвасталась постройневшей фигурой в модном купальнике

Как известно, певица славится идеальным уходом за собой, любит демонстрировать стройную фигуру и активно рассказывает о секретах успешного похудения. Чтобы интриговать поклонников в самом начале летнего сезона, Вера представила несколько кадров в моднм купальнике нюдового оттенка, пишет Рoliteka.net.

Вера предстала на новом кадре в модном купальнике нежного бежевого оттенка с аккуратным вырезом на спине и восхитила заметно постройневшей фигурой и аппетитными формами. Повернувшись к объективу спиной, звезда подчеркнула ягодицы идеалньым образом.

Однако, поскольку кадры были представленны в разделе Стори, поклонники не смогли прокомментировать в Инстаграм звезды новые снимки.

Также Вера рассказала, что она не могла ранее побывать дома хотя бы неделю спокойно, а теперь у нее есть время для семьи и себя самой.

«Мы все люди свободолюбивые, нам нужна была свобода действий. И даже если мы не работаем и не учимся – всё равно хотели бы вести полноценную социальную жизнь. Но я всё равно рада побыть дома, можно передохнуть. И думаю, что сейчас время переоценки людей, ситуаций, образа жизни и возможностей.

Сначала у меня был рефлекс работающего человека: чтобы не сидеть дома бесцельно, не потерять внутренний огонек, я напридумывала себе столько активностей, что теперь у меня практически нет свободного времени. В первую неделю я решила просто отдохнуть – после тяжелого тура по Америке. После две недели я привыкала, а сейчас наслаждаюсь этим моментом. Я не знаю когда это закончится, понятно, что экономическая сторона никого не радует, всем сложно. Но с той точки зрения, что мы уже в этом состоянии, нам лучше воспринимать его позитивно», - сделала выводы Брежнева.

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее

Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой

Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома