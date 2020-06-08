Турецька модель Гюль Бахарі, яка вже довгий час проживає в Сполучених Штатах, похвалилася значними обсягами в облягаючому одязі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На знімку Бахарі позує в тісному облягаючому одязі, виставивши напоказ розкішні форми, які, здається, ледь не лопаються від принад зірки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, шалунья», «ти просто неймовірна», «ммм…гарно виглядаєш», «бомба», «а ти красуня, знаєш про це?», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардашьян, показала соковите в грандіозному декольте.

На кадрах Гюль позує в білому платті, у якого на зоні декольте є гудзики. Форми у красуні настільки великі, що кілька довелося розстебнути. Дівчина вирішила в цей раз показати себе без білизни, а образ доповнила прикрасою на шиї. Фотографія вийшла соковитою і спокусливою.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів.

"Краса", "Ти богиня", "Виглядаєш такою спокусливою сестричкою", "Ти так досконала", "Просто коштовність".

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