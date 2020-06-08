Модель Олена Преснякова порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в новій фотосесії
Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки, невістка Алли Пугачової вирішила зніматися в сукні без білизни.
«Перша серія нашої останньої зйомки 😍 який кадр сподобався більше?))» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що шанувальники Преснякової були в захваті від нової фотосесії кумира, звернувши увагу на ідеальні вигини знаменитості. Не зміг стриматися і коханий чоловік зірки.
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«Ееееееебнищсееееее. Іншими словами «нев*ебически ох**нно», - написав Микита.
«Краща», «так вони всі суперські», «Блиииин....,всім би дівчатам по такому фотографові», «така красива!», «Всі кадри прекрасні», «Дуже красива і романтична», - пишуть вони.
До цього ми писали, що модель Олена Преснякова вирішила показати, як потрібно засмагати і свою фігуру. На кадрах Олена позувала в бюстгальтері і брюки-спідниці, а доповнила образ великої чорної капелюхом та окулярами. Красуня розсунула ноги на стільці, розташувавшись на вулиці в саду. Як можна зрозуміти, Преснякова засмагала на сонечку, яке вирішило порадувати модель у цей день.
"Чилимся на сонечку і знімаємо супер шедеври Як же нудьгувала!", - написала Альона під фото.
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