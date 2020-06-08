Модель Олена Преснякова порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в новій фотосесії

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки, невістка Алли Пугачової вирішила зніматися в сукні без білизни.

«Перша серія нашої останньої зйомки 😍 який кадр сподобався більше?))» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що шанувальники Преснякової були в захваті від нової фотосесії кумира, звернувши увагу на ідеальні вигини знаменитості. Не зміг стриматися і коханий чоловік зірки.

«Ееееееебнищсееееее. Іншими словами «нев*ебически ох**нно», - написав Микита.

«Краща», «так вони всі суперські», «Блиииин....,всім би дівчатам по такому фотографові», «така красива!», «Всі кадри прекрасні», «Дуже красива і романтична», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Олена Преснякова вирішила показати, як потрібно засмагати і свою фігуру. На кадрах Олена позувала в бюстгальтері і брюки-спідниці, а доповнила образ великої чорної капелюхом та окулярами. Красуня розсунула ноги на стільці, розташувавшись на вулиці в саду. Як можна зрозуміти, Преснякова засмагала на сонечку, яке вирішило порадувати модель у цей день.

"Чилимся на сонечку і знімаємо супер шедеври Як же нудьгувала!", - написала Альона під фото.

Нагадаємо, як зараз виглядають і живуть дорослі онуки Алли Пугачової

А ще Politeka повідомляла, що знаменита дочка Пугачової Орбакайте перестала старіти,з'явився доказ

Також Politeka писала, що юна невістка Пугачової виставила напоказ пікантні кадри з чоловіком на природі