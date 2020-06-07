Таке в Україні буде вперше

Виплати українським пенсіонерам можуть рекордно підняти через зобов'язання, які були взяті в ході співпраці з МВФ

Про це повідомляє Сьогодні.

Так, чиновники зобов'язалися забезпечити гарантований рівень доходу всіх верств населення і вирівняти розмір фактичного і номінального прожиткового мінімуму. Серед них є і пенсія.

Розмір прожиткового мінімуму становитиме 40% від середнього рівня заробітної плати в 2019 році з урахуванням інфляції. Виходить, що в разі прийняття такого рішення, замість нинішніх 2027 гривень пенсії, розмір виплат зросте до близько 4201 гривні.

У зв'язку з цим ряд експертів сумнівається, що державний бюджет України зможе витримати настільки витратну соцпрограмму.

Як повідомлялося раніше, українці зможуть передавати накопичувальну пенсію у спадок.

Про переваги і недоліки системи розповів банкір Тарас Козак

Економіст підкреслив, що при чинній в Україні системі громадяни не можуть розраховувати на гідні виплати. У середньому, вона забезпечує літнім українцям 2-3 тисячі на місяць. У накопичувальній є свої недоліки, але їх можна виправити, отримавши пристойні пенсії.

“Ризики є, але їх треба зменшити, а не ставити за основу для заборони накопичувальної системи", — впевнений фахівець.

За його словами, накопичувальна система давно визнана у всьому світі, і не дарма. Її суть у тому, що громадянин під час роботи відкладає частину зарплати на персональний рахунок, а після виходу на заслужений відпочинок може ними користуватися. На відміну від солідарної, накопичувальна пенсія може перейти у спадок і буде розвивати економіку країни.

Нагадаємо, правила виплати пенсій радикально змінять: що вирішили в МВФ, українцям видали подробиці.

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