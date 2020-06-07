Модель Кім Чи, яка прославилася як корейська Кім Кардаш'ян, в сукні з вирізом зізналася, що любить пристрасть

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Робіть все в житті з пристрастю, боріться, любіть, плачте тільки до тих пір, поки це не набридне... 🤎», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кім Чи позує в сукні з вирізом, демонстративно задерши ногу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Чорт, хороша», «виглядаєш в цьому платті просто оревно», «класика тобі до лиця», «лялечка», «вогонь!», «от що значить краса», «божественний вигляд», «красуня!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кардашьян, показала всю себе без зайвих прикрас.

На фото Кім показує себе в нижньому білизна, лямки якого спустила на руки. Красуня закрила очі від задоволення, доповнивши образ розпущеним волоссям, які досягали грудей. На фото можна легко оцінити пишний бюст зірки, який вона ще трохи підняла одною рукою, завдяки чому фотографія вийшла максимально гарячою.

"Просто закрийте очі і слідуйте за своїм серцем... Візуальність", - написала співачка.

Нагадаємо, соковита корейська Кардашьян зняла білизну і показала всю себе

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