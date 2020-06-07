Скандального російського актора Олексія Паніна вигнали з похорону легендарного радянського колеги Михайла Кокшенова через непристойну поведінку

Як повідомляє Politeka, про це розповів сам артист під час спілкування з російськими ЗМІ.

«Я сказав, що Михайло Кокшенов був талановитим актором, але поганим режисером», - зазначив він.

Після цього друзі Кокшенова попросили скандального актора залишити церемонію прощання. Сам Панін стверджує, що на прощанні було більше світських репортерів, ніж друзів легенди.

Крім того, однією з причин того, що Паніна вигнали з похорону є те, що зірка матюкався.

До цього ми писали, що прощання з народним артистом Росії пройде в ритуальному залі Митинському крематорію в неділю, 7 червня, після чого його кремують.

Після кремації прах зірки радянського і російського кинематорграфа поховають на Новодівичому цвинтарі в родинному гробівці, який знаходиться недалеко від могили письменника Миколи Гоголя. Там ж поховані мама, бабуся та інші родичі Кокшенова.

Мало хто знає, але актор був з интиллегентной сім'ї корінних москвичів, хоча багато його прихильники вважали, що він – з села. Таке оману з'явилося завдяки тому, що він прекрасно вживався в роль і блискуче грав образи просто сільського мужика.

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