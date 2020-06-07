Відома співачка Ольга Серябкіна, яка прославилася завдяки групі «Серебро», вразила новим образом

Як передає Politeka.net, свіжі фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня взяла участь в епатажній зйомці. Її одягнули в розкішне плаття, яке було схоже на квітку. Зірці зробили акуратну зачіску, а очі нафарбували рожевим кольором, щоб вони гармоніювали з сукнею.

Дівчина позувала на камеру в різних спокусливих позах. Вона разсувала ноги і задирала сукню, що надавало особливої пікантності фото.

«Плисти за течією або проти неї. Який твій вибір?», - підписала фото зірка.

За годину її фото оцінили майже 16 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Шикарна. Більше немає слів», «Гарна, але обличчя завжди наче під колесами обдолбане», «Мальвіна», «Яка красуня. Шикарна», «З Івлеєвою в одній гамі фотки сьогодні у вас», «Ваау як ти прекрасна!», «Оля я тебе обожнюю, ти найкраща», «вау, які гарні, ніжні фотографії. Дуже личить тобі цей образ», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна поділилася розкішним знімком, на якому засвітила частину своїх пишних грудей. Вона одягла відвертий купальник і позувала на тлі води і каміння.

Нагадаємо, що Ольга Серябкіна зайняла цікаву позу і посвітила грудьми: "Вогонь-баба".

Як повідомляла Politeka, Ольга Серябкіна підкорила об'ємними сідницями в тісних лосинах: "Щасливі трусів не надягають!".

Також Politeka писала, що Ольга Серябкіна ледве втримала пишні обсяги у безсоромному платті: "Володарка сердець".