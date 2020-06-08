Курс валют в Україні 8 червня проявить справжню силу гривні, адже після вихідних долар і євро чекає неприємна ситуація

Про це свідчать дані національного регулятора, передає Politeka.

наприклад, сьогодні долар будуть віддавати по 26,6953 гривні, а вже у вівторок валют «посковзнеться» до 26,6005 гривень (-0,0948).

Діаметрально протилежною буде ситуація з курсом євро, який вирішить несподівано пробив психологічну позначку: сьогодні за неї доведеться викласти 29,9975 гривень, а вже у вівторок 30,1477 гривень (+0,1502).

А ось за десять російських рублів доведеться віддати 3,8557 гривень.

Як повідомлялося раніше, курс гривні зміцнюється вже другий тиждень поспіль, долар досяг позначки 26,6-26,8 грн/$ і зупинятися не збирається.

Економічні експерти вважають, що позитивна для гривні ситуація складеться і на наступному тижні.

Перед довгими через Трійці вихідними в останній банківський день, у п'ятницю, 5 червня, в касах банків і у вуличних обмінниках можна було купити готівковий долар по 26,65 – 26,9 грн/$.

В результаті, експерти прогнозують, що протягом наступного тижня "вічнозелений" буде продаватися в районі 26,5 грн/$-26,7 грн/$.

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