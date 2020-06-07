найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова захопила ідеальним шпагатом без білизни

Як відомо, після схуднення дівчина почала активно займатися гімнастикою і любить демонструвати підтягнуту фігуру в самих різних і неймовірних позах. При цьому красуня не боїться підкорювати шпагатами в "стилі Волочкової" і показувати зайве без одягу на зйомках, передає Politeka.net.

Так, в цей раз дівчина, продовжуючи свою традицію публікації фото з зухвалими шпагатами, поділилася новим кадром. На представленому в Instagram знімку Даша позувала, прикрившись однієї курточкою і приховуючи обличчя від об'єктива. Жаркий шпагат Ульянової не залишив байдужими шанувальників:

«Шпагат за 30 днів» та особиста зустріч з Дашею Ульянової. Друзі, сталося! 😍 Я, як і обіцяла, запускаю свій авторський марафон по стретчингу (розтяжки), завдяки якому вже через 30 днів, дотримуючи всі мої рекомендації і маючи велике бажання, вам буде підвладний шпагат.

Нагадаю, що я є майстром спорту з гімнастики, активно займаюся з 6 років. Постійно розвиваюся і усовершенствую свої навички в цій нелегкій справі і маю всі необхідні права для запуску цього марафону.

Як же мені було приємно, коли ви відзначали мене на фото і відео, де ногою закривали багажник авто, шафки на кухні, духовку або просто демонстрували чудову розтяжку, або хоча б намагалися зробити це ... 😍 Таке щастя - знати, що твій приклад надихає стількох прекрасних дівчат і мотивує бути краще. Також, особлива гордість мене переповнює, адже вважаю стретчинг дуже корисним заняттям», - написала дівчина, отримавши масу компліментів.

Також Даша показала, як позувала у розстебнутій білосніжній сорочці, під якою можна помітити мереживна білизна. Укладання дівчата при цьому була більш ніж пишна, а особа ідеально гармоніювало з блискучим макіяжем з акцентом на досить пухкі губи Даші, якими вона так пишається. А ще, як помітили її шанувальники, Даша продовжує носити золотий перстень із діамантами за 65 тисяч гривень, яке подарував Макс у фіналі шоу.

«Просто не хочу знімати, воно мені дуже подобається», - раніше сказала сама зірка.

Також вона зазначила, що в руках свого майстра «перетворюється в инстателочку».

Реакція фанатів дівчата не змусила себе чекати:

«У Даші є чоловік!!!😍», «Яка ти солодка крихітка😻😻😻», «Красуня 😍😍😍», «Красотаа😍😍😍», «Що???? Якась інша?», «Неперевершена🔥🔥🔥», «Ухххх🔥 яка красуня !😍», «Шикарна 😍😍», «Ваууу❤️😍 дуууууже гарно🔥», «Красуня 👍», «Шикарна дівчина😍😍💥💥💥❤️».

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