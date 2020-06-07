Знаменитая артиска Ани Лорак удивила нежным образом в белоснежном банном халатике и с полотенцем на голове

Так, в этот раз артистка сменила имидж, появившись в одном банном халатике и с совершенно «новым» лицом, чем сильно удивила публику. Так, артистка попозировала на табурете приняла томные позы, пишет Рoliteka.net.

На своей странице в социальной сети Инстаграм она представила действительно жаркие кадры – звезда снялась с замотанным на голове полотенцем в форме тюрбана и в белом банном халате. Шею звезды украсило роскошное и блестящее колье, а уши – серьги такого же стиля, что и колье с множеством камней. При этом обута звезда была в необычные босоножки на толстом каблуке.

Певица на табурете приняла несколько соблазнительных поз, представив сразу три снимка.

«Самая большая сила и красота внутри нас…» - написала Каролина. При этом звезда вызвала целую волну неоднозначных комментариев в сети:

«Красотка😍🔥Хорошего вам дня❤️», «Прекрасного Вам дня Каролиночка 😘💋», «Такие грустные глаза», «Когда своей "внутренней красотой" чарты Америки порвешь?», «Неестественная фотосессия! В жизни, выходя из душа в халате и с тюрбаном на голове, украшения не надеваем. Обычно это делается после», «Это надо додуматься - надеть колготки с банным халатом и нацепить бижутерию. Я вами разочарована, фу, это перебор», - отметили подписчики.

Также звезда показала новый ролик. На видеозаписи Каролина позировала вместе с дочерью в мрачноватых нарядах перед пианино. Мило прижавшись друг к друга мама с дочерью о чем-то переговаривалась. При этом на последних кадрах можно заметить, что малышка София правда похожа на свою маму, а ее улыбка покорила поклонников звезды.

«❤️ Согрейте теплом своих любимых! Делитесь видео-моментами с самыми дорогими сердцу людьми под мою новую песню с хештегом #твоейлюбимой в Instagram и TikTok!», - написала певица.

Вот что написали фолловеры:

«У вас очень красивая доченька! Здоровья вам и гармонии вашей семье!❤️ С каждым годом Сонечка все больше и больше становится на вам похожей.😍😍😍😍😍», «Такие милые, но выглядит так, будто страдает без Мурата ❤️ Будьте только счастливы !❤️🙏🏼», «Все, что мне нужно для счастья – это вы ❤», «Очень нежное🌸и красивое видео😍Такие красоточки доченька и мамочка👸🌟🌷», «Красавицы😻Сонечку с праздником❤️Счастья вам😻».

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