Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала незвичайну себе

На фото красуня позує без одягу, показуючи тільки квітковий чокер. Нікітіна показала себе тільки по груди, щоб нічого не засвітити. Катерина доповнила образ двома маленькими косичками, а сама дивилася кудись вгору, поки її знімали. Завдяки цьому фото вийшло ніжним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Простіше помилитися в правді, ніж в красі.

Жозеф Жубер

Ви згодні?!", - написала Нікітіна.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Після карантину Київ вже майже закордон,на англійську потягнуло", "Ой, тут прямо красуня", "Красива дівчина, прекрасний знімок", "Красоточка, вах".

Повідомлялося, що зірка Студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна налякала кадрами свого падіння з драбини.

На відео Нікітіна вирішила в забавній манері зобразити різні життєві «падіння». Наприклад, вона показала падіння з кар'єрних сходів, розвалившись на цій сходах і проїхавшись по сходах.

Повідомлялося, що відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала свою гнучкість на тлі прекрасного пейзажу.

Цього разу зірка "Жіночого Кварталу" показала яскраві кадри з фотосесії на березі Дніпра неподалік від гори Пивиха. Катерина вибрала дуже атмосферне фон: піщаний пляж, тихі хвилі, сонце низько. На одному фото Нікітіну відобразили в стрибку, на другому — вона стоїть на голові.

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