найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова показала всю себе в одній білизні

Не так давно завершився черговий сезон шоу, в якому молода гімнастка з яскравою зовнішністю не тільки перемогла, але ще і прославилася своєю любов'ю до зухвалих витівок. Після того, як Даша перемогла в проекту, вона почала активно займатися собою і вести профіль в Instagram, передає Politeka.net.

Зірка почала приділяти увагу собі і своєму тілу ще більше. Дівчина в цей раз опублікувала в разеделе Сторі Instagram жаркий кадр, на якому позувала в знаменитому і досить дорогому білизна, яким з радістю похвалилася. Примірявши його, дівчина не стала приховувати ідеальних вигинів і посвітила принадами на камеру.

Примітно, що ще недавно Дашу було не впізнати - нещодавно в мережі з'явилися фото Даші до пластики і схуднення, тоді дівчина виглядала зовсім по-іншому.

До цього зірка з'явилася в красивому платті з глибоким декольте, яке ідеально підкреслила всі достоїнства її фігури.

Також красуня вбралася і в інший наряд з прозорою сіткою, що додало пікантності образу, а її груди виглядала ідеально крізь прозору тканину.

Переможниця "Холостяка" розпустила довгі хвилясті волосся, а її образ завершував макіяж з глянцевими губами. Даша Ульянова зізналася, що чекає, коли на її сторінці набереться 300 тисяч передплатників.

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