36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка стала мега популярною після серіалу "Величне століття", здивувала кадром з дитинства
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала фото 27-річної давнини у своєму мікроблозі в Instagram.
Мер'єм, будучи дев'ятирічною дитиною, постала крупним планом - в ніжних рисах обличчя дівчинки вже вгадується майбутня красуня, що буде розбивати серця. Примітно, що сама актриса в підписі звернула увагу користувачів на один недолік, якого, втім, вона успішно позбулася.
"#криві зуби #9 років #німеччина #дитинство", - підписала фото Мер'єм.
Шанувальники кинулися обговорювати маленьку Хюррем:
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"Ти виглядаєш так мило♥ ️"
"Подивіться на зміни і не еволюцію, а революцію 😂"
"Ортодонт дуже допоміг😅, красива як завжди😍❤️"
"Як завжди, гидке каченя з часом перетворюється на прекрасного лебедя!)"
"Така солодка👍😘"
"Очі темні тут!😊"
Раніше ми повідомляли, Узерлі не часто посміхається на фото, але нещодавно актриса здивувала щасливим виразом обличчя. Так, на чорно-білих знімках, опублікованих в Instagram, красуня приголомшила идеальною посмішкою, а також пікантним декольте, засвітивши спокусливі лінії.
"Ви прекрасна", "Краще, ніж сміх", "Люблю тебе", "Шикарна", "Це дуже мило", "Чудово", - відреагували шанувальники.
Також ми писали, зірка "Величного століття" показала, як гуляє разом з 6-річною донькою Ларою Джеміне. Мер'єм хрустіла смаколиками, а дівчинка пила сік з трубочки. Мама і донька ніжно притислись одна до одної.
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