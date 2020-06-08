У світі набирають популярності моделі з пишними формами, які можуть похвалитися розкішними грудьми і не менш апетитною п'ятою точкою
Politeka.net згадала найпопулярніших моделей нижньої білизни, які регулярно радують своїх шанувальників своїми принадами. Вони вибирають самі розкішні комплекти, в яких вигідно підкреслюють свою пишну фігуру.
Британка Демі Роуз має пишні стегна і великі груди. Її параметри далекі від модельних, але красуня вже встигла завоювати любов мільйонів, а також любов рекламодавців, які хочуть бачити її в нижній білизні і купальниках.
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Модель Ебігейл Ретчфорд є однією з найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни. Вона має не тільки вражаючі форми, але і неймовірно яскраву зовнішність. Від її виразних очей неможливо відірватися. Звичайно, за умови, що дівчина одягнена.
Одна із сестричок Кардашьян Кайлі Дженнер хоч і не заробляє рекламою нижньої білизни, але любить блиснути своїми пишними формами. Красуня обожнює відверті наряди, в яких видно її апетитні груди.
В Україні теж є своя зірка, яку навіть прозвали українською версією Кім Кардашьян. Модель Альона Омович чудово виглядає в будь-якій нижній білизні. Її тіло просто створене для краси.
Американська модель і фітнес-тренер Ана Чері теж любить потішити шанувальників відвертими фото. Її фігура в нижній білизні виглядає дуже природно.
Нагадаємо, що спокуслива Кайлі Дженнер побешкетувала у ванній в тоненькій білизні: "Тримайте ваші руки".
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз блиснула апетитними "булочками" в одних ниточках: "Хороша до тремтіння".
Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд ледве втримала пружні "вишеньки" в синіх мереживах: "Дияволиця шаліт".