Знаменитая артиска Ани Лорак удивила домашним роликом и снимком в новом образе

В этот раз Каролина предстала в мрачноватом и минималистичном образе, засветив не только новую прическу, но и заметно помолодевшее лицо с "новыми" губами. Певица позвасталась своим пением перед камерой, рекламируя новую песню, а также поздравила друга и коллегу с праздником, пишет Рoliteka.net.

Так, знаменитость показала, как позировала с товарищем в стилньом и сдержанном образе с привычной прической. А на следующем кадре - отрывкам из видео, отлично видно, как изменилось лицо звезды после очередных уколов красоты.

Как известно, Каролину уже давно обвинили в злоупотреблении уколами красоты и множественной пластике.

Причем не так давно дерматологи и косметологи, анализируя фото Лорак и ее выходы в свет в целом, отмечали, что звезда явно делала контурную пластику скул, увеличила губы и провела коррекцию носогубных складок. Фанаты после заявлений косметологов были лаконичны, отмечая, что "это слишком, она как восковая кукла".

Как известно, певица не является поклонницей демонстраций личной жизни и всего, что связано с домом. После развода певица стала очень скрытна и старается не пока живать то, как живет и с кем общается. Тем не менее редкие фото, сделанные дома, вызывают довольно бурный восторг среди фанатов.

Так, в этот раз звезда позировала в клетчатой рубашке практически до колен и свободных джинсах темно-серого оттенка. При этом дополнила свой образ оригинальными босоножками на тонкой шпильке с множеством камней.

«Читаю комментарии и радуюсь, что новая песня пришлась вам по душе. Любите и будьте любимы! ❤️ #ТвоейЛюбимой», - написала Каролина.

Вот что ответили поклонники:

«Красоточкаааа🤤😍😍😍», «Какая красиииивая 😻❤️», «какая Вы красивая 🔥🦋», «солнышко💛», «А мне песня "Мы нарушаем" очень понравилась, клип вообще бомбический, но можно больше жара?», «Спасибо, что радуете нас такими песнями, 2 день на репите♥️♥️», «❤️ Каролиночка вы очень красивая 😍 и счастливая. Улыбайтесь всегда! 😘», «Какая же Вы солнечная☀», «Красотка😍И крутая песня🤩как всегда👌🏻», «Дива Будь счастлива 💐🔥❤️», «Буду рада новым добрым друзьям 🌸💝».

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