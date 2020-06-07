Тіна Кароль здивувала шанувальників сумним відео, заснятым пізно ввечері

Як відомо, після завершення зйомок співочого шоу "Голос" Тіна вирушила на відпочинок разом зі своїм сином Веніаміном в Карпати, пише Politeka.net. Також зірка почала займатися новим проектом, подробиці якого не розкриває. При цьому в мережі не вщухають чутки про її роман з Даном Баланом, з яким вона була суддею на пісенному проекті. Зірка сама коментарів не дає, але кожне її фото і відео розбурхує фанатів - під новими постами зірки можна побачити сотні коментарів з питаннями, що стосуються її життя та романа з співаком.

цього разу Тіна з'явилася на новому ролику, опублікованому на акаунті «Фантіни» в Instagram, в незвичайному вигляді. Позуючи без макіяжу і укладок, Тіна виглядала незвично і навіть сумно. Шанувальники тут же засипали пост питаннями та незмінною похвалою. Знайшлися й ті, хто здивувався сумного виразу обличчя зірки.

«Втомлене кошеня, але таке гарне 🥺♥️», Сумне личко, посміхнися, тобі так личить усмішка. ❤️❤️❤️», «Маленька принцеса 👸❤️», «Загадкова Тіна💜💜💜 сторіс Тіни особливий вид мистецтва 🤫💜», «Хочу страждати і радіти разом з тобою», «Загадкова😍», «Особлива любов❤️❤️», «наша Красуня❤️😍», «Тіна ж поговори з нами 🤗 Ми сумуємо ...», «I love you», «Ви найкраща, кльова, класна! Ви ніжна, мила, просто прекрасна!Неперевершена і незрівнянна,Ви найяскравіша і офігенна!».

До цього продюсер проекту «Голос» також вирішив прокоментувати роман зірок і розкрив правду про їхні стосунки. Так, не так давно в мережі з'явився фрагмент його інтерв'ю, в якому продюсер відповів на найважливіше питання для шанувальників.

Володимир Завадюк зазначив, що глядачам правда не здалося – у зірок є якесь особливе тяжіння, якась хімія. Однак підтвердити припущення про роман він не може. Також чоловік зазначив, що Балан був відданим шанувальником Кароль ще до проекту і стежив за її творчістю.

«Я вірю в хімію між Даном і Тіною і її складно приховати. І Дано не раз говорив ще до початку шоу, на початку 9-го сезону, що він є одним з фанатів Тіни, він знає всі її пісні і переглянув всі її кліпи», - розповів продюсер.

Також він підтвердив, що Тіна з Даном правда знімали свій кліп «Пам'ятаєш» в її спальні і дійсно в момент фіналу були разом в будинку Кароль.

"У день суперфіналу вони були в одному будинку і це був будинок Тіни. Так, Тіна?" – зазначив Володимир.

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