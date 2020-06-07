Тина Кароль удивила поклонников грустным видео, заснятым поздно вечером

Как известно, после завершения съемок песенного шоу "Голос" Тина отправилась на отдых вместе со своим сыном Вениамином в Карпаты, пишет Politeka.net. Также звезда начала заниматься новым проектом, подробности которого не раскрывает. При этом в сети не утихают слухи о ее романе с Даном Баланом, с которым она была судьей на песенном проекте. Звезда сама комментариев не дает, но каждое ее фото и видео будоражит фанатов - под новыми постами звезды можно увидеть сотни комментариев с вопросами, касающимися ее жизни и романа с певцом.

В этот раз Тина предстала на новом ролике, опубликованном на аккаунте «ФанТина» в Инстаграм, в необычном виде. Позируя без макияжа и укладок, Тина выглядела необычно и даже грустно. Поклонники тут же засыпали пост вопросами и неизменной похвалой. Нашлись и те, кто удивился печальному выражению лица звезды.

«Уставший котёнок, но такой красивый 🥺♥️», Грустное личико, улыбнись, тебе так идёт улыбка. ❤️❤️❤️», «Маленькая принцесса 👸❤️», «Загадочная Тина💜💜💜 сторис Тины особый вид искусства 🤫💜», «Хочу страдать и радоваться вместе с тобой», «Загадочная😍», «Особенная любовь❤️❤️», «Красуня наша❤️😍», «Тина поговори же с нами 🤗 Мы скучаем ...», «I love you», «Вы самая лучшая, клевая, классная! Вы нежная, милая, просто прекрасная!Непревзойденная и несравненная,Вы самая яркая и офигенная!».

До этого продюсер проекта «Голос» также решил прокомментировать роман звезд и раскрыл правду об их отношениях. Так, не так давно в сети появился фрагмент его интервью, в котором продюсер ответил на самый важный вопрос для поклонников.

Владимир Завадюк отметил, что зрителям правда не показалось – у звезд есть какое-то особое притяжение, какая-то химия. Однако подтвердить догадки о романе он не может. Также мужчина отметил, что Балан был преданным поклонником Кароль еще до проекта и следил за ее творчеством.

«Я верю в химию между Даном и Тиной и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, в начале 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы», - рассказал продюсер.

Также он подтвердил, что Тина с Даном правда снимали свой клип «Помнишь» в ее спальне и действительно в момент финала были вместе в доме Кароль.

"В день суперфинала они были в одном доме и это был дом Тины. Так, Тина?" – отметил Владимир.

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