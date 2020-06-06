У мережі з'явилося історичне фото молодої співачки Софії Ротару

Як передає Politeka.net, архівний кадр опублікував російський співак Микола Басков.

На фото ще молода Софія Ротару позує разом з Людмилою Зикіною і Миколою Басковим. Співачка прикрила очі темними окулярами, а одягнена вона була в темну блузку з глибоким вирізом на грудях. Знаменитості виглядають щасливими, вони весело посміхаються на камеру.

«Знайшов історичне фото 🔥з легендарними Людмилою Зикіною і Софією Ротару ❤️», - підписав знімок Басков.

Фанати в захваті. Вони засипали компліментами і лайками архівне фото.

«Такі фотки треба відправляти в Голлівуд», «Шикарне фото», «Чудове фото! Тріо шикарних творчих Артистів! 👍», «Шкода, що немає з нами Людмили Зикиной вона була великою жінкою і співачкою. Фотографія шикарна і настольгическая», «Атомно», «Фото вогонь», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що 72-річна Софія Ротару здивувала зовнішнім виглядом в молодіжному одязі. Артистка поділилася фото, на якому постала в світло-синіх джинсах, подвернутых знизу. Ротару розпустила волосся, що додало її образу особливого шарму. Співачка широко посміхалася і виглядала дуже щасливою, хоч її очі і прикривали сонячні окуляри.

Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю: "Проживе 100 років".

А ще Politeka писала, що Софія Ротару з левовою гривою потрясла виглядом, такий співачку ще не бачили: "Ну дуже зухвала!".

Також Politeka повідомляла, что красавчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається: «Просто чудовий».