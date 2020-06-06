Онука естрадної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко пустилася в танці від безтурботного життя

Як повідомляє Politeka.net, 19-річна Соня Євдокименко, більш відома громадськості, як рідна онука легендарної співачки Софії Ротару, любить привертати до себе увагу на сторінках соцмережі Instagram. Там вона викладає різні фотознімки, на яких вона змінює вбрання, гуляє по вулицях Нью-Йорка і безглуздо танцює на камеру.

І цей раз не став винятком.

Струнка Соня вбралася в білі штани і світшот, оголила живіт заради пікантності і почала танцювати, всім своїм виглядом показуючи, що це руху королеви танцполу.

Судячи з фону, Соня Євдокименко записала відео в домашній обстановці.

Звернемо увагу, що фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все через те, що красуня опублікувала ролик в сторіс Инстаграма.

До цього Соня Євдокименко показала, як зазначила сімейне торжество.

На знімках видно, що модель Софія вибрала для торжества вечірнє плаття з росыпью з пайеток і з розрізом біля коліна. На святі також були батьки дівчини.

"З Днем Народження, дорога Софія", - йдеться у підписі до опублікованих кадрів з торжества.

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