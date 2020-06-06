Епатажний чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко показав, як проводить теплі літні дні

Про це пише Politeka.net.

Відповідне фото Тарзан опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.

На знімку можна побачити оголеного 45-річного стриптизера Сергія Глушко, який, мабуть, "розвалився" на лежаку і насолоджується теплим літнім сонцем.

"Яке небо блакитне, яка погодка чудова. Транслюю прекрасний настрій! Всім сонячного дня!", - підписав Тарзан чергове нескромне фото в своєму Instagram.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію, залишивши йому десятки захоплених коментарів.

"Баба Яга у кошику", "Тарзан я люблю тебе, я хочу від тебе дітей", "Які локони", "Супер! Сергійко і Вам гарного дня і чистого неба над головою!", "Красунчик", "Гарного дня Вам, красотулина", - написали вони під фотографією Глушко.

Не так давно Тарзан піддали шквалу критики за інтерв'ю одному зі ЗМІ, у якому розповів, що пандемія сильно вдарила по його доходах. Мовляв, нещодавно він був змушений закрити свій фітнес-центр. Його шоу теж опинилися під забороною.

За словами чоловіка, у них з Наташею Корольовою ще є заощадження, але вони вже закінчуються. Поки незрозуміло, коли закінчиться карантин, і артисти зможуть повернутися до роботи.

Сергій Глушко також зазначив, що уряд ніяк не допомагає представникам творчої професії, хоча підтримує пенсіонерів

Нагадаємо, Тарзан поплатився за зухвалу витівку, чоловік Корольової вразив новим відео.

Як повідомляла Politeka, Тарзан приголомшив зізнанням Корольову в знаковий для неї день, відео.

Також Politeka писала, що Тарзана засікли між ніг у гумориста Винокура, Корольова в захваті.