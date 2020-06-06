Шестирічні діти легенди російської естради Алли Пугачової та її чоловіка, шоумена Максима Галкіна, вже справжні зірки соцмереж

Незважаючи на такий юний вік, Єлизавета Галкіна уже є хозяйкою сторінки в соціальній мережі Instagram, де на дівчинку підписані вже 686 тисяч читачів, і щотижня ця цифра збільшується.

Ліза найчастіше ділиться милими домашніми відео, фотографіями з братом і батьками.

Але в цілому кожну нову публікацію передплатники чекають з нетерпінням.

Так, свіжий знімок, опублікований Лізою в соцмережі, – її фото з братом Гаррі. В кадрї діти виглядають дуже мило і зворушливо. На Лізі – біла в малюнок сукня з пишною спідницею і білі кросівки. На Гаррі – темна футболка з літерами, спортивні штани і взуття.

«Всім чудового вихідного дня!», – підписала знімок дівчинка.

Буквально за перші пару десятків хвилин фотографія набрала тисячі лайків і десятки коментарів, в яких користувачі дякують дитині за побажання й у відповідь посилають їй теплі слова.

«Та які ж ви солоденьки ❤️🙋», «Спасибі!», І Вам, милі, не хворіти!!! ❤️😉💥», «Велика радість бачити цих лялечок 💐💐💐», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Ліза шокувала публіку своїм дефіле по подіуму. Маленька красуня вбралася в сукню нареченої і вдягла фату. Такий наряд дитині довелося приміряти ще два роки тому в рамках модного показу модельєра Валентина Юдашкіна.

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