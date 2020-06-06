Популярна телеведуча Ксенія Собчак з'явилася перед своїми шанувальниками у новому образі

Про це пише Politeka.net.

Відповідну публікацію російська зірка зробила в своєму особистому Instagram.

Так, телеведуча Ксенія Собчак вирішила процитувати своїм підписникам письменника Айна Ренда і його твір "Атлант розправив плечі", доповнивши публікацію дивним фото.

«Я нікого не прошу жити заради мене, але і сам живу тільки для себе. Я не домогаюсь нічиєї душі, але і не хочу, щоб хто-небудь домагався моєї. Я не ворог і не друг людям, убогим духом. Щоб заслужити мою любов, люди повинні зробити ще щось крім того, що народитися.» (з) Айн Ренд «Атлант Розправив Плечі». Ось цю книгу я б точно включила в шкільну програму», - йдеться у підписі до світлини, на якому Ксенія Собчак з'явилася перед підписниками з дивним "клоунським" макіяжем.

Користувачі неоднозначно відреагували на публікацію зірки. Хтось відзначив її гарний смак в літературі, але були і такі фанати, які порекомендували Собчак більше не виставляти подібні фотографії.

"Так! Книга вогонь! Треба б перечитати!", "Велика манипуляторша", "Почитаю, але фраза спірна, книгу треба прочитати", "Ксюша, ви крута", "П**дець, ховай себе!" "Адже вона зануда", "Приголомшлива", "Ви найкраща", "Фуэ", "Прекрасні слова!", - написали вони у коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що Ксенія Собчак вивалила правду про життя з Максимом Віторганом.

Днями зірка зізналася, що була у щасливих відносинах з Віторганом, про яких ніколи не шкодувала. У недавньому інтерв'ю «Обережно, Собчак!» вона заявила, що їхній шлюб не був помилкою.

«Я була заміжня. Коли я виходила заміж, то не вважала це помилкою. Так, я і зараз не вважаю це помилкою», - зазначила телеведуча.

Як відомо, Ксенія Собчак та Максим Віторган були одружені з 2013 по 2019 роки. У них в шлюбі народився син Платон. Розлучилися зірки з-за того, що Ксенія почала відносини з режисером Костянтином Богомоловим, за якого згодом вийшла заміж.

Нагадаємо, що новий чоловік Собчак Богомолов зробив термінову заяву, дізнавшись про діагноз екс-дружини: «тест показав…».

А ще Politeka писала, що Ксенія Собчак кинула Бузовій зухвалий виклик, перевтілення лякає: "Я заспівала!".

Також Politeka повідомляла, що екс-дружину Богомолова рятують лікарі, Андрій Малахов розкрив деталі: «Вона не змогла…».