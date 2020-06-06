Американський "вічнозелений" і єдина європейська валюта продовжують розбігатися в різні боки, поки гривня мовчки спостерігає

Національний банк України встановив новий курс валют на вівторок, 9 червня, після довгих вихідних у зв'язку з Днем Святої Трійці.

Так, курс долара стрибнув вниз ще на 9 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем, і тепер за один "вічнозелений" попросять 26,60 гривень.

При цьому євро вже перевалило за 30 гривень.

Так, національний регулатор встановив вартість одного євро на рівні 30,14 гривень. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Раніше ми повідомляли, фінансист Андрій Шевчишин прокоментував ситуацію з курсом валют.

За його словами, така ситуація склалася через повідомлення про те, що рада директорів МВФ обговорює виділення Україні 5 млрд доларів траншу.

"Ймовірно, найближчим часом, в очікуванні швидкої фінансової допомоги від МВФ, гривня ще трохи зміцниться і буде прагнути до позначки 26,5 грн/дол. При цьому НБУ виходитиме на ринок з покупкою, і при відкаті до цього рівня не допустить подальшого руху", - поділився прогнозом експерт.

У цілому аналітики дають позитивний прогноз нацвалюті на червень поточного року. Експерти очікують, що курс долара в цьому місяці буде коливатися в діапазоні 26,5–27,5 грн/$.

Нацбанк продовжить активно впливати на валютний ринок. У травні НБУ не дозволив гривні зміцнитися вище 26,5 грн/$, але і стримував ослаблення нацвалюти вище 27 грн/$. Швидше за все, така ціна втримається і в червні. Курс гривні опустять, тільки якщо попит на валюту суттєво перевищить пропозицію.

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