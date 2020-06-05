Донька відомої української актриси Олени Кравець з "Квартал 95" Маша показала свіжий літній образ

На фото красуня позує в майці і і сорочці, яку вона розстебнула. Образ Маша доповнила білими джинсами, сховавши в їх кишені руки. Кравець показала свою природну красу, а також домашні рослини, які можна побачити на фоні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Джунглі", - лаконічно підписала кадр Маша.

Фанати, включаючи дружину Кошового, поставили майже півтори тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Яка красуня", "Яка дівчинка", "Та ти що", "Звідки така зірка впала", "Тобі личить цей образ", "Дуже красива в джунглях".

Повідомлялося, що донька зірки Студії «Квартал 95» Олени Кравець Маша показала стильний образ в коротенькому топі.

На фотографіях дівчина позує на вулиці на фоні мальовничого заходу. Маша одягнена в чорні штани та короткий чорний топ, який залишає відкритим її підтягнутий живіт. Зверху дівчина накинула бежевий кардиган, який вона кокетливо спустила, оголивши одне плече.

Повідомлялося, що зірка Студії «Квартал 95» Олена Кравець зворушливо привітала з днем народження свою старшу дочку Машу.

У своєму Instagram Олена Кравець поділилася зворушливим постом. Вона опублікувала архівне фото, на якому її маленька дочка безтурботно лежить на дивані і сміється.

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