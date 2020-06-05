Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року В ДТП, відтоді пройшло багато часу, але суперечки не вщухають досі

Анонімний колектив хакерів Аnоnуmоus публікує в Twitter різні викриваючи пости, в цей раз тема торкнулася принцеси Діани.

Так, хакери стверджують - у них є документальне підтвердження про те, що смерть принцеси Діани не є нещасним випадком.

За словами Аnоnуmоus, Леді Ді з'ясувала, що деякі члени королівської родини займаються сексуальною торгівлею людьми, пише peopletalk.ru. Принцеса зібрала докази та планувала викрити даних осіб.

Однак у підсумку колишня дружина принца Чарльза не змогла відкрити таємницю світу, адже її вбивство замовили.

Відомо, що в момент ДТП, що стався в паризькому тунелі, Діана перебувала зі своїм коханим арабським мультимільйонером Доді Аль-Файєдом. Пара намагалася піти від погоні настирливих папарацці. Олігарх загинув на місці, а принцеса Діана померла в лікарні.

Винуватцем ДТП називають водія, який нібито вів авто в нетверезому стані, проте батько Аль-Файєда впевнений, що автокатастрофу підлаштували британські спецслужби.

Крім того, у 2019 році видання DailyMail опублікувало лист Леді Ді дворецькому, в якому вона говорить про те, що на неї готується замах, а саме - "нещасний випадок з автомобілем".

Нагадаємо, на каналі "Сhannel 4" вийшов документальний фільм, в якому слуга принцеси Уельської Пол Беррел розповів одну таємницю.

За його словами, він став свідком розмови про те, як мати обізвала Леді Ді повією.

Після цієї розмови принцеса Діана сказала, що більше ніколи не буде спілкуватися з матір'ю, поки вона живе.

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