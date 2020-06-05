Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в ДТП, с тех пор прошло много времени, но споры не утихают до сих пор

Анонимный коллектив хакеров Аnоnуmоus публикует в Twitter различные разоблачающие посты, в этот раз тема коснулась принцессы Дианы.

Так, хакеры утверждают - у них есть документальное подтверждение о том, что смерть принцессы Дианы не является несчастным случаем.

По словам Аnоnуmоus, Леди Ди выяснила, что некоторые члены королевской семьи занимаются сексуальной торговлей людьми, пишет peopletalk.ru. Принцесса собрала доказательства и планировала разоблачить данных лиц.

Однако в итоге бывшая жена принца Чарльза не смогла открыть миру тайну, ведь ее убийство заказали.

Известно, что в момент ДТП, произошедшего в парижском туннеле, Диана находилась со своим возлюбленным арабским мультимиллионером Доди Аль-Файедом. Пара пыталась уйти от погони назойливых папарацци. Олигарх погиб на месте, а принцесса Диана скончалась в больнице.

Виновником ДТП называют водителя, который якобы вел авто в нетрезвом состоянии, однако отец Аль-Файеда уверен, что автокатастрофу подстроили британские спецслужбы.

Кроме того, в 2019 году издание DailyMail опубликовало письмо Леди Ди дворецкому, в котором она говорит о том, что на нее готовится покушение, а именно - "несчастный случай с автомобилем".

Напомним, на канале "Сhannel 4" вышел документальный фильм, в котором слуга принцессы Уэльской Пол Беррел рассказал одну тайну.

По его словам, он стал свидетелем разговора о том, как мать обозвала Леди Ди проституткой.

После этого разговора принцесса Диана сказала, что больше никогда не будет общаться с матерью, пока она живет.

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