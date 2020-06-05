Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як веселиться вдома без білизни перед подругою

В цей раз співачка блиснула фігурою в домашньому вигляді перед подругою Сонею Плакидюк. Дівчата показали, як веселилися в президентському готелі та продемонстрували свої головні достоїнства. Яскравий кадр Соня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, пише Politeka.

Так, українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк порадувала черговими відвертими фото української співачки Даші Астаф'євої.

На знімку українська співачка постала зовсім голою, вона навіть не стала прикриватися або соромитися фігури.

«Ми з @da_astafieva знімалися на безпечній відстані ще до того, як це стало мейнстрімом 😷😜, а @juli_shvetsova кадровала нас за допомогою «портрета» на айфоне з іншого куточка,— благо президентський номер @bankhotellviv дозволяв перекрикуватися з ехо 😅🎥», - написала Соня.

Ось що відповіли фанати:

«Яка атмосферна😍», «Прикольно ❤️», «Боже, яка краса😍😍🔥», «це дуже красиво 😻✨✨», «Шикарне фото 😍🔥», «Як красиво😍», «Боже😍😍😍😍», «Який у вас цибулю 👍😁», «😻😻шикарні😻😻», «Ну як це пожежа винести 🔥😘 ідеальна @da_astafieva 😘😘😘 вже теж хочу до тебе на зйомку».

До цього артистка опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в довгому червоному платті з великими квітами, що нагадує вишиванку, і з пікантним високим розрізом. Даша розташувалася так, що світло падало на неї, тому тканина просвічувалася, видаючи її чудову фігуру.

Гаряча брюнетка похвалилася помічником. Даша закарбувала себе з пилососом і двома своїми собаками.

"Чичико і Місяць уже давно улюбленці не тільки нашої родини, але і всіх шанувальників у віртуальному світі! Режим «разом 24/7» ми долаємо досить успішно! Але, крім приємностей, є і деякі складності в наших відносинах – щоденне прибирання слідів від лап , періодичні сезонні линьки. Приємна знахідка – бездротовий пилосос. Прибирання виходить дуже швидкою. Можна сказати, що в наших відносинах з домашніми улюбленцями побутової питання відійшов навіть не на другий, а на десятий план!", - поділилася Астаф'єва.

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