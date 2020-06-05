Известная певица Оля Меганская, солистка группы "ВИА Гра", показала себя в сочном ракурсе

Красотка позировала в латексных штанах и клетчатом пиджаке, который расстегнула. Под ним можно увидеть черный топ, а образ Оля дополнила красной шапкой-ушанкой, из-под которой торчали распущенные волосы. Меганская соблазнительно выгнулась у стены и снимала себя на телефон, пока ее сфотографировал другой человек. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что Меганская выбросила снимок в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Глаз не оторвать".

Ранее мы сообщали, что известная певица Ольга Меганская показала необычный образ в красном.

На фото Ольга позировала в красном пиджаке и черном белье. Девушка стала в профиль и показала сочную пятую точку, улыбаясь на камеру. Как оказалось, кадр был сделан еще в 2018 году, когда красотка была на первой фотосессии группы "ВИА Гра". Фотография получилась очень соблазнительной и красивой.

Сообщалось, что солистка группы ВИА Гра, певица и модель Ольга Меганская поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Ради пикантного снимка девушка скинула с себя рубашку, оставшись в одном бюстгальтере. Меганская смотрит в даль, сжав свою грудь руками, чтобы она выглядела еще большее.

Напомним, брюнетка из "ВИА Гры" ошеломила красотой в платье, как у Анджелины Джоли

А еще Politeka писала, что жгучая брюнетка из "ВИА Гры" показала свои прелести в обтягивающей ткани

Также Politeka сообщала, что жгучая брюнетка из "ВИА Гры" в мини-купальнике показала, чем соблазняет мужчин



