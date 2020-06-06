Існують зірки, які абсолютно не соромляться своїх тіл і люблять показувати принади у всій красі

Ці красуні без сорому демонструє оголені тіла в білизні, прозорих сукнях, в нарядах з величезними вирізами, або і зовсім без одягу, передає Politeka.net. Як не крути, але роблять вони це красиво.

Світська левиця Кім Кардашьян практично кожним своїм виходом у світ робить фурор. Зірка виставляє на показ свої оголені "багатства", якими давно прославилася на весь світ.

Модель і актриса Емілі Ратаковськи часто публікує фото в крихітних бікіні, або і зовсім оголюється на камеру. Зірці нічого соромитися, адже її фігура бездоганна.

Сестричка Кім Кардашьян, Кендалл Дженнер, не раз поставала оголеною. Зірка, як і Ратаковськи, володіє гарними формами, саме тому стала однією з найбільш високооплачуваних моделей.

Актриса Дженніфер Еністон неодноразово знімалася оголеною, а одне з найвідоміших фото, зроблене 25 років тому, було виставлено на торги для збору коштів на боротьбу з китайським вірусом.

Не відстають і вітчизняні зірки. Так, наприклад, співачка Анна Сєдокова без тіні збентеження показує світові свою красиву фігуру. Важко повірити, що ця красуня народила трьох дітей.

Екс-солістка групи "Серебро", Оля Серябкіна, розбурхує свідомості шанувальників своїми гарячими фото, які запам'ятовуються надовго.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна з'явилася в чорному топі з грубими зав'язками на спині. Рукава складалися з сіточки і буфів.

На ноги красуня одягла тонкі і короткі лосіни, які здавалися напівпрозорими.

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