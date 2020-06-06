Існують зірки, які абсолютно не соромляться своїх тіл і люблять показувати принади у всій красі 

Ці красуні без сорому демонструє оголені тіла в білизні, прозорих сукнях, в нарядах з величезними вирізами, або і зовсім без одягу, передає Politeka.net. Як не крути, але роблять вони це красиво. 

Світська левиця Кім Кардашьян практично кожним своїм виходом у світ робить фурор. Зірка виставляє на показ свої оголені "багатства", якими давно прославилася на весь світ. 

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Mugler nights ✨Thank you @manfredthierrymugler for letting me wear this iconic dress✨Congrats to @chrisappleton1 on winning his Hollywood Beauty Award! You’re so deserving of this award!

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Модель і актриса Емілі Ратаковськи часто публікує фото в крихітних бікіні, або і зовсім оголюється на камеру. Зірці нічого соромитися, адже її фігура бездоганна. 

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met memories 🕊

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Сестричка Кім Кардашьян, Кендалл Дженнер, не раз поставала оголеною. Зірка, як і Ратаковськи, володіє гарними формами, саме тому стала однією з найбільш високооплачуваних моделей. 

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@sashasamsonova

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Актриса Дженніфер Еністон неодноразово знімалася оголеною, а одне з найвідоміших фото, зроблене 25 років тому, було виставлено на торги для збору коштів на боротьбу з китайським вірусом. 

Не відстають і вітчизняні зірки. Так, наприклад, співачка Анна Сєдокова без тіні збентеження показує світові свою красиву фігуру. Важко повірити, що ця красуня народила трьох дітей. 

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#ГолыеиСчастливые Я - Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей? А через три года я что, в тыкву превращусь? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин 🤬! Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это решает кроме самой себя? Вы не представляете, сколько раз я слышала слово «старая» от .. внимание .. ДРУГИХ женщин. Ну, камон! Я восхищена ногами @a030aa , прессом @belonika и попой @olololnew ❤, И мозгами @xenia_sobchak ⚡ Это огромный труд любой девушки - поддерживать тело особенно после 30. Давайте прекратим мерятся 🍆 и 🥚🥚мы же не мужики) Мы- женщины, все разные и одинаково эмоционально не стабильные 💃🏻💃🏻 Мы расстаёмся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И это нормально! Мы - все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без 😂❤💋

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Екс-солістка групи "Серебро", Оля Серябкіна, розбурхує свідомості шанувальників своїми гарячими фото, які запам'ятовуються надовго. 

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WOW! Любимые @maximmagazinerussia снова выбрали меня в тройку самых сексуальных женщин страны. Это очень приятно 🥰 Мне нравится чувствовать себя сексуально. На сцене, фотосетах, в обычной жизни. И это не зависит от откровенной одежды. Она лишь подчеркивает и передаёт вайб другим. Но зарождается сексуальная энергия внутри. И она не про пошлость. Это абсолютно женская энергия. Ощущать её – особое состояние. Я три раза была на обложке журнала MAXIM. Каждый из них давал мне максимально прочувствовать свою женственность. И этот ежегодный рейтинг всегда дико радует. Плюс миллион к сексуальности ))) Спасибо ❤️🪐 #molly

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Нагадаємо, Ольга Серябкіна з'явилася в чорному топі з грубими зав'язками на спині. Рукава складалися з сіточки і буфів. 

На ноги красуня одягла тонкі і короткі лосіни, які здавалися напівпрозорими. 

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