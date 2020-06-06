Существуют звезды, которые совершенно не стесняются своих тел и любят показывать прелести во всей красе 

Эти красотки без стеснения демонстрируют оголенные тела в белье, в прозрачных платьях, в нарядах с огромными вырезами, либо и вовсе без одежды, передает Politeka.net. Как ни крути, но делают они это красиво. 

Светская львица Ким Кардашьян практически каждым своим выходом в свет производит фурор. Звезда выставляет на показ свои обнаженные "богатства", которыми давно прославилась на весь мир. 

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Mugler nights ✨Thank you @manfredthierrymugler for letting me wear this iconic dress✨Congrats to @chrisappleton1 on winning his Hollywood Beauty Award! You’re so deserving of this award!

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Модель и актриса Эмили Ратаковски часто публикует фото в крохотных бикини, либо и вовсе обнажается на камеру. Звезде нечего стесняться, ведь ее фигура безупречна. 

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met memories 🕊

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Сестричка Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, ни раз представала обнаженной. Звезда, как и Ратаковски, обладает красивыми формами, именно поэтому стала одной из самых высокооплачиваемых моделей. 

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@sashasamsonova

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Актриса Дженнифер Энистон неоднократно снималась обнаженной, а одно из самых известных фото, сделанное 25 лет назад, было выставлено на торги для сбора средств на борьбу с китайским вирусом. 

Не отстают и отечественные звезды. Так, например, певица Анна Седокова без тени смущения показывает миру свою красивую фигуру. Трудно поверить, что эта красотка родила троих детей. 

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#ГолыеиСчастливые Я - Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей? А через три года я что, в тыкву превращусь? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин 🤬! Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это решает кроме самой себя? Вы не представляете, сколько раз я слышала слово «старая» от .. внимание .. ДРУГИХ женщин. Ну, камон! Я восхищена ногами @a030aa , прессом @belonika и попой @olololnew ❤, И мозгами @xenia_sobchak ⚡ Это огромный труд любой девушки - поддерживать тело особенно после 30. Давайте прекратим мерятся 🍆 и 🥚🥚мы же не мужики) Мы- женщины, все разные и одинаково эмоционально не стабильные 💃🏻💃🏻 Мы расстаёмся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И это нормально! Мы - все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без 😂❤💋

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Экс-солистка группы "Серебро", Оля Серябкина, будоражит сознания поклонников своими горячими фото, которые запоминаются надолго. 

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WOW! Любимые @maximmagazinerussia снова выбрали меня в тройку самых сексуальных женщин страны. Это очень приятно 🥰 Мне нравится чувствовать себя сексуально. На сцене, фотосетах, в обычной жизни. И это не зависит от откровенной одежды. Она лишь подчеркивает и передаёт вайб другим. Но зарождается сексуальная энергия внутри. И она не про пошлость. Это абсолютно женская энергия. Ощущать её – особое состояние. Я три раза была на обложке журнала MAXIM. Каждый из них давал мне максимально прочувствовать свою женственность. И этот ежегодный рейтинг всегда дико радует. Плюс миллион к сексуальности ))) Спасибо ❤️🪐 #molly

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Напомним, Ольга Серябкина предстала в черном топе с грубыми завязками на спине. Рукава состояли из сеточки и буфов. 

На ноги красотка надела тонкие и короткие лосины, которые казались полупрозрачными. 

Напомним,  экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах: "Просто бомба!"

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин: "Жарко тебе"

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