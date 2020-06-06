Українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка була фавориткою хореографа Влада Ями на проекті «Танці з зірками», похвалилася формами на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сумую за тобою, літо», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Різатдінова позує сидячи в купальнику на пляжі, а поруч біля неї видніються хвилі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Афродіта», «Якщо раніше Афродіту називали Венерою Мілоською, то в наш час її треба називати Ганною Української», «виглядаєш як найкрасивіша жінка на землі», «Аня, дуже красива», - пишуть вони.

Популярні новини зараз

Зупинилося серце зірки «Спортлото 82» і «Єралаш» Михайла Кокшенова, трагічні деталі: «Світла пам'ять»

Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями, а Ольга Миколаївна кардинально змінила зовнішність: несподівані фото

Володарка найкрасивіших сідниць вбралася в спокусливого зайчика: "Богиня, не інакше"

«Дві тисячі штрафу»: у Приватбанку пояснили, звідки беруться борги на картках українців
Показати ще

Як повідомлялося раніше, відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, підкорила зовнішністю.

Красуня володіє неймовірною фігурою, завдяки наполегливим занять гімнастикою. Зірка часто хвалиться досконалими вигинами в своєму Instagram. 

Так на одному з недавніх знімків красуня з'явилася в короткому топіку, які не тільки обтягнув її груди, але і показав пружний живіт. 

Красуня для знімка вибрала білі штани на високій посадці. 

Ганна елегантно вигнулася, залишивши стегно убік. Одну руку зірка закинула на голову, засвітивши своє тату. 

ганна різатдінова

Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" роздяглася догола заради цих кадрів

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала гаряче фото в ліжку

Також Politeka писала, що улюблениця Ями забула про пристойність і засвітила зайве у відкритому топі