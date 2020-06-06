Українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка була фавориткою хореографа Влада Ями на проекті «Танці з зірками», похвалилася формами на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сумую за тобою, літо», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Різатдінова позує сидячи в купальнику на пляжі, а поруч біля неї видніються хвилі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Афродіта», «Якщо раніше Афродіту називали Венерою Мілоською, то в наш час її треба називати Ганною Української», «виглядаєш як найкрасивіша жінка на землі», «Аня, дуже красива», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, підкорила зовнішністю.

Красуня володіє неймовірною фігурою, завдяки наполегливим занять гімнастикою. Зірка часто хвалиться досконалими вигинами в своєму Instagram.

Так на одному з недавніх знімків красуня з'явилася в короткому топіку, які не тільки обтягнув її груди, але і показав пружний живіт.

Красуня для знімка вибрала білі штани на високій посадці.

Ганна елегантно вигнулася, залишивши стегно убік. Одну руку зірка закинула на голову, засвітивши своє тату.

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