Чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана продовжують інтригувати прихильників, а їхній новий спільний кліп на пісню "Пам'ятаєш" продовжує бити рекорди

Як відомо, під час останнього сезону пісенного шоу артисти вели себе більш ніж доброзичливо, обіймалися і фліртували у відкриту. Їх спільний кліп, зроблений спеціально для фіналу шоу "Голос", побив рекорди під час презентації, а нещодавно стало відомо про новий досягненні Тіни і Дана, пише Politeka.net.

Так, як виявилося, згідно з даними «Фантіни», представленим в соціальній мережі Instagram на сторінці шанувальників співачки, було побито новий рекорд дуету Тіни і Дана – ролик зібрав понад 8 000 000 переглядів на YouTube.

При цьому фанати виявилися дуже багатослівні під постом: вони вирішили обговорити, що ж відбувається між артистами, є правдою приписують роман двох зірок і якщо ні, то навіщо треба було створювати такий піар-хід.

«Наші немислимі 😍😍😍», «Чіткий піар хід. Дійсно красива історія... Коли в упряжці стільки геніїв, інакше і бути не може 👏 Балан красень звичайно🔥», «Добре що у Тиночки в житті з'явився Балан🙂 завдяки Балану Тіна набирає мільйон переглядів 🍋🎉 хайпанули так хайпанули😊 Тіні потрібен такий чоловік, чоловік які буде робити її тільки краще) а не той, якого соромно показувати людям 😅 і доводиться ховати його від людей 😒», «Шкода, що на цьому все закінчилось! Красива пара була б», «Правильно сказано: "Самий НІЖНИЙ дует зібрав вже понад 8 000 000"😄», «Як же хочеться, щоб це була правда....((((((».

До цього продюсер проекту «Голос» також вирішив прокоментувати роман зірок і розкрив правду про їхні стосунки. Так, не так давно в мережі з'явився фрагмент його інтерв'ю, в якому продюсер відповів на найважливіше питання для шанувальників.

Володимир Завадюк зазначив, що глядачам правда не здалося – у зірок є якесь особливе тяжіння, якась хімія. Однак підтвердити припущення про роман він не може. Також чоловік зазначив, що Балан був відданим шанувальником Кароль ще до проекту і стежив за її творчістю.

«Я вірю в хімію між Даном і Тіною і її складно приховати. І Дано не раз говорив ще до початку шоу, на початку 9-го сезону, що він є одним з фанатів Тіни, він знає всі її пісні і переглянув всі її кліпи», - розповів продюсер.

Також він підтвердив, що Тіна з Даном правда знімали свій кліп «Пам'ятаєш» в її спальні і дійсно в момент фіналу були разом в будинку Кароль.

"У день суперфіналу вони були в одному будинку і це був будинок Тіни. Так, Тіна?" – зазначив Володимир.

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