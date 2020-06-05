Слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана продолжают интриговать поклонников, а их новый совместный клип на песню "Помнишь" продолжает бить рекорды

Как известно, во время последнего сезона песенного шоу артисты вели себя более чем дружелюбно, обнимались и флиртовали в открытую. Их совместный клип, сделанный специально для финала шоу "Голос", побил рекорды во время презентации, а недавно стало известно о новом достижении Тины и Дана, пишет Politeka.net.

Так, как оказалось, согласно данным «ФанТины», представленным в социальной сети Инстаграм на странице поклонников певицы, был побит новый рекорд дуэта Тины и Дана – ролик собрал более 8 000 000 просмотров на YouTube.

При этом фанаты оказались очень многословны под постом: они решили обсудить, что же происходит между артистами, является ли правдой приписываемый роман двум звездам и если нет, то зачем было надо создавать такой пиар-ход.

«Наши немыслимые 😍😍😍», «Чёткий пиар ход. Действительно красивая история... Когда в упряжке столько гениев, иначе и быть не может 👏 Балан красавчик конечно🔥», «Хорошо что у Тиночки в жизни появился Балан🙂 благодаря Балану Тина набирает миллион просмотров 🍋🎉 хайпанули так хайпанули😊 Тине нужен такой мужчина, мужчина которые будет делать её только лучше) а не тот, которого стыдно показывать людям 😅 и приходится прятать его от людей 😒», «Жаль что на этом все и закончилось, все было обманом! Красивая пара была бы», «Правильно сказано: "Самый НЕЖНЫЙ дуэт собрал уже более 8 000 000"😄», «Как же хочется, чтоб это правда была....((((((».

До этого продюсер проекта «Голос» также решил прокомментировать роман звезд и раскрыл правду об их отношениях. Так, не так давно в сети появился фрагмент его интервью, в котором продюсер ответил на самый важный вопрос для поклонников.

Владимир Завадюк отметил, что зрителям правда не показалось – у звезд есть какое-то особое притяжение, какая-то химия. Однако подтвердить догадки о романе он не может. Также мужчина отметил, что Балан был преданным поклонником Кароль еще до проекта и следил за ее творчеством.

«Я верю в химию между Даном и Тиной и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, в начале 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы», - рассказал продюсер.

Также он подтвердил, что Тина с Даном правда снимали свой клип «Помнишь» в ее спальне и действительно в момент финала были вместе в доме Кароль.

"В день суперфинала они были в одном доме и это был дом Тины. Так, Тина?" – отметил Владимир.

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