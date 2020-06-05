Скандальную статью о герцогине Миддлтон опубликовало издание, которое возглавляет близкий друг Кейт

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

По информации инсайдеров, в данный момент герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пребывает не в самом хорошем расположении духа: жена принца Уильяма не может простить предательство близкого друга.

Как известно, издание Tatler, опубликовавшее скандальную статью о Кейт, возглавляет ее давний друг - Ричард Деннен, поэтому она не может оправиться от шока.

Они вместе учились в университете и даже были соседями на протяжении нескольких лет. Когда будущая герцогиня и принц Уильям взяли паузу в отношениях, то именно Деннен утешал ее в совместной поездке во Францию.

Более того, редактор не раз делился личными фото Миддлтон и танцевал на королевской свадьбе в 2011 году. Сейчас же Кейт чувствует себя обманутой, ведь настоящие друзья вряд ли бы открыли ее секреты, а тем более дали отмашку на печать личной информации.

Ранее мы рассказывали о том, что Кейт Миддлтон довели до отчаяния. Герцогиня вслед за Меган Маркл намерена судиться против издания Tatler за публикацию неправдивой и обидной статьи о супруге принца Уильяма.

В статье журналисты назвали Кейт Миддлтон "болезненно худой" и заявили, что между Меган Маркл и женой Уильяма были постоянно какие-то конфликты.

Герцоги Кембриджские уже направили в издание требование удалить статью, которую журналисты озаглавили "Екатерина Великая".

Также в своей статье британские журналисты сравнили герцогиню Кембриджскую с покойной принцессой Дианой и заявили, что принц Уильям якобы попал под влияние матери Кейт Миддлтон.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели