Цього разу старша дочка знаменитої співачки Олі Полякової показала, як веселиться зі своїм новим хлопцем

Не так давно дівчина розповіла, що почала нові відносини. Майбутня модель вразила фанатів зухвалим чином і навіть встигла поцілуватися на камеру, чим викликала ажіотаж у мережі. Справа в тому, що Маше Полякової не так давно виповнилося лише 15 років, тому увага до юної зірки завжди прикута особливо сильно, пише Politeka.

На новому кадрі дівчина вирішила показати, як прогулялася місто з молодим чоловіком, ім'я якого вона ретельно приховує, а його особа не показує.

На знімку, опублікованому в Instagram, пара зображена в захисних масках. У підписі до світлини Маша назвала бойфренда своєю любов'ю.

"Моя любов", - лаконічно зазначила Маша.

Зазначимо, мама дівчинки встигла досить зухвало відповісти недоброзичливцям на всі їхні слова: "Так, у неї є хлопець. Взагалі у нас з Машею дуже близькі стосунки, і я б хотіла все про неї знати. І тому я так з нею спілкуюся, що вона прислухається до моєї думки. Ні про які близьких відносинах у неї поки мови не йде, вона ще маленька, але хлопець уже є".

Шанувальники також не були байдужі:

«My love ❤️❤️», «Лічне не публичное😂💕», «Интересненько поглянути на нього, заінтригувала😍😍😍», «Ви дуже добре виглядаєте 👍😍», «Красиві😍 давайте фото без масок😘», «Які🔥🔥🔥😍», «😻😻😻 які милі 😻», «Жахливо 👎👎👎».

До цього юну дочку української виконавиці Олі Полякової Машу застукали під час поцілунку з хлопцем.

Як можна помітити, знімок зробив молодий чоловік під час поцілунку. Замість підпису, над ними видніється два сердечка.

При цьому прихильники Маші Полякової не смоли що-небудь сказати, адже знімок був розміщений у неї в Сторіс.

Нагадаємо, Полякова публічно зчепилася з Лободою, спливли брудні деталі скандалу.

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